Хоккеист «Вашингтона» Шири заявил, что каждый бросок Овечкина представляет опасность
- Reuters
«Это и правда впечатляет. Мне кажется, он принял близко к сердцу слова о том, что он плохо начал сезон. Сейчас он, вероятно, один из самых горячих ребят в лиге. Каждый его бросок представляет опасность. И просто удивительно, как много шансов он получает и сколько голов забивает», — приводит слова Шири пресс-служба НХЛ.
В матче с «Дэвилз» Овечкин оформил дубль и помог своей команде победить со счётом 4:0. Таким образом, в последних десяти играх на счету россиянина десять голов.
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по числу матчей с двумя или больше заброшенными шайбами.