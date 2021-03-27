Хоккеист «Вашингтона» Шири заявил, что каждый бросок Овечкина представляет опасность

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Конор Шири высказался о результативности капитана команды Александра Овечкина после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».

«Это и правда впечатляет. Мне кажется, он принял близко к сердцу слова о том, что он плохо начал сезон. Сейчас он, вероятно, один из самых горячих ребят в лиге. Каждый его бросок представляет опасность. И просто удивительно, как много шансов он получает и сколько голов забивает», — приводит слова Шири пресс-служба НХЛ.

В матче с «Дэвилз» Овечкин оформил дубль и помог своей команде победить со счётом 4:0. Таким образом, в последних десяти играх на счету россиянина десять голов.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по числу матчей с двумя или больше заброшенными шайбами.