Овечкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по числу матчей с двумя или больше заброшенными шайбами

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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0).

35-летний форвард в 148-й раз за карьеру, забросил более одной шайбы в матче. По этому показателю Овечкин обошёл Горди Хоу, у которого 147 таких поединков, и вышел на чистое четвёртое место в истории лиги.

Лидером по количеству матчей с двумя и более заброшенными шайбами в истории НХЛ является Уэйн Гретцки — 189. Второе и третье места занимают Бретт Халл (158) и Марио Лемьё (154) соответственно.

Ранее сообщалось, что Самсонов стал первой звездой матча «Вашингтон» — «Нью-Джерси», Овечкин — второй.

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