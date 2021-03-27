Кек: мы плохо реагировали на длинные передачи, Дзюба такого не прощает

Главный тренер сборной Словении по футболу Матьяж Кек высказался о поражении своего коллектива от национальной команды России (1:2) в матче второго тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2022.

«Поздравляю сборную России с заслуженной победой. Соперник использовал то, что мы им предложили. Позади остались две сложные игры. Теперь будем думать о Кипре. Вопрос в том, что мы плохо реагировали на длинные передачи, а Дзюба такого не прощает. На последних минутах хотели сравнять счёт, но результата это не принесло. Сейчас у нас закончилась серия без поражений. Нужно начинать новую. Повторюсь, мы плохо реагировали на диагонали. При этом было много хорошего, однако матч проигран. Хотя после победы над Хорватией эйфории не было. Теперь нужно смотреть на следующие встречи. Понимаем наши ошибки и постараемся их впредь не повторять», — сказал Кек на пресс-конференции.

Артём Дзюба забил оба мяча сборной России в матче со Словенией.

Ранее сообщалось, что дубль Дзюбы помог сборной России обыграть Словению в квалификации ЧМ-2022.