Кек: мы плохо реагировали на длинные передачи, Дзюба такого не прощает

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Словении по футболу Матьяж Кек высказался о поражении своего коллектива от национальной команды России (1:2) в матче второго тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2022.
Кек: мы плохо реагировали на длинные передачи, Дзюба такого не прощает
  • Reuters

«Поздравляю сборную России с заслуженной победой. Соперник использовал то, что мы им предложили. Позади остались две сложные игры. Теперь будем думать о Кипре. Вопрос в том, что мы плохо реагировали на длинные передачи, а Дзюба такого не прощает. На последних минутах хотели сравнять счёт, но результата это не принесло. Сейчас у нас закончилась серия без поражений. Нужно начинать новую. Повторюсь, мы плохо реагировали на диагонали. При этом было много хорошего, однако матч проигран. Хотя после победы над Хорватией эйфории не было. Теперь нужно смотреть на следующие встречи. Понимаем наши ошибки и постараемся их впредь не повторять», — сказал Кек на пресс-конференции.

Артём Дзюба забил оба мяча сборной России в матче со Словенией.

Ранее сообщалось, что дубль Дзюбы помог сборной России обыграть Словению в квалификации ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить