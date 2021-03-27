В Госдуме прокомментировали идею присвоить Тутберидзе звание Героя России

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Депутат Госдумы Игорь Лебедев отреагировал на идею присвоить тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе звание Героя России.
В Госдуме прокомментировали идею присвоить Тутберидзе звание Героя России
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Предложение дать Тутберидзе Героя России? У нас в стране очень любят: выиграл — дать Героя России, проиграл — расстрелять. Так нельзя. Героя России дают людям, которые ценой собственной жизни защищают наше государство. Я понимаю, хочется попасть на страницы СМИ: чем громче заявление, тем больше его подхватят», — цитирует Лебедева «Чемпионат».

При этом он отметил, что Тутберидзе вполне достойна какой-нибудь другой награды.

Ученица Тутберидзе Анна Щербакова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, набрав по сумме двух программ 233,17 балла.

Ранее агент Дмитрий Селюк предложил присвоить Тутберидзе звание Героя России.

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