В Госдуме прокомментировали идею присвоить Тутберидзе звание Героя России
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- РИА Новости
«Предложение дать Тутберидзе Героя России? У нас в стране очень любят: выиграл — дать Героя России, проиграл — расстрелять. Так нельзя. Героя России дают людям, которые ценой собственной жизни защищают наше государство. Я понимаю, хочется попасть на страницы СМИ: чем громче заявление, тем больше его подхватят», — цитирует Лебедева «Чемпионат».
При этом он отметил, что Тутберидзе вполне достойна какой-нибудь другой награды.
Ученица Тутберидзе Анна Щербакова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, набрав по сумме двух программ 233,17 балла.
Ранее агент Дмитрий Селюк предложил присвоить Тутберидзе звание Героя России.