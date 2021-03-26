Тарасова назвала ожидаемым первое место Синициной и Кацалапова в ритм-танце на ЧМ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритмическом танце на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

«Ожидаемый результат. У них прекрасный танец. Он и в прошлом году был прекрасным, сейчас же он абсолютно накатанный, они его очень хорошо чувствуют. В нём всё понятно, всё оправданно — и смех, и улыбки, и потрясающие шаги. Всё сделано очень хорошо, я очень рада, поздравляю, так держать», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Синицина и Кацалапов лидируют по итогам ритмического танца, набрав 88,15 балла. Произвольный танец спортсмены представят 28 марта.

Ранее Жулин заявил, что очень доволен прокатом Синициной и Кацалапова в ритм-танце на ЧМ.