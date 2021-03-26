Тарасова назвала ожидаемым первое место Синициной и Кацалапова в ритм-танце на ЧМ

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритмическом танце на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.
Тарасова назвала ожидаемым первое место Синициной и Кацалапова в ритм-танце на ЧМ
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Ожидаемый результат. У них прекрасный танец. Он и в прошлом году был прекрасным, сейчас же он абсолютно накатанный, они его очень хорошо чувствуют. В нём всё понятно, всё оправданно — и смех, и улыбки, и потрясающие шаги. Всё сделано очень хорошо, я очень рада, поздравляю, так держать», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Синицина и Кацалапов лидируют по итогам ритмического танца, набрав 88,15 балла. Произвольный танец спортсмены представят 28 марта.

Ранее Жулин заявил, что очень доволен прокатом Синициной и Кацалапова в ритм-танце на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить