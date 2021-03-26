Экс-капитан сборной России назвал Головина лучшим полузащитником страны

Бывший капитан сборной России по футболу Александр Мостовой считает Александра Головина лучшим полузащитником страны.

«На мой взгляд, да. Он — лучший. Это ответ тем людям, которые в день, когда ЦСКА продавал Головина в «Монако», кричали: «Зачем он туда уходит? Что будет делать?» Я, наверное, один из немногих, кто сказал, что Александр поступил правильно. Он будет играть, набираться опыта и почувствует, что такое европейский футбол. Сейчас его команда борется за первое место в чемпионате Франции и все уже рты позакрывали и молчат. Головин доказал, что у нас он один из лучших. И продолжает доказывать», — сказал Мостовой в интервью RT.

Ранее Мостовой выразил уверенность, что в матче со Словенией у сборной России однозначно будет преимущество.