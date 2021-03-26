Мостовой: в матче со Словенией у сборной России однозначно будет преимущество

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил уверенность, что у национальной команды будет преимущество в матче второго тура отбора чемпионата мира 2022 года.

«Разумеется. У нас есть преимущество своего поля, своих стен и своих болельщиков. Да, у соперника есть хорошие игроки. Тот же Йосип Иличич, партнёр Миранчука по «Аталанте». Но хорваты превосходили словенцев и были наказаны за упущенные моменты. В нашем случае подопечные Матьяжа Кека будут ждать своего шанса и стараться создавать голевые эпизоды. Прогноз? Победа России с преимуществом в один мяч или ничья», — сказал Мостовой в интервью RT.

Ранее экс-капитан сборной России объяснил, почему сборная России не сыграла с Мальтой в два форварда.