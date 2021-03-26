Экс-капитан сборной России объяснил, почему сборная России не сыграла с Мальтой в два форварда
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«С Мальтой можно сыграть и в два нападающих, и в три. Но мы располагаем очень большой линией атакующей полузащиты. Головина и Миранчука можно назвать полунападающими. У нас много таких футболистов. Многие спрашивали: почему бы не выпустить вместе Дзюбу и Соболева? Но тогда мы бы сбились на однотипную игру. Они бы друг другу мешались, потому что оба схожи с точки зрения габаритов. И игра сборной упиралась бы в длинные передачи», — сказал Мостовой в интервью RT.
Ранее Мостовой поделился мнением по поводу натурализации иностранных игроков.