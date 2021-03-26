Экс-капитан сборной России объяснил, почему сборная России не сыграла с Мальтой в два форварда

Короткая ссылка
Бывший полузащитник и капитан сборной России по футболу Александр Мостовой объяснил, почему национальная команда не стала играть в два нападающих в матче с Мальтой на старте отбора на чемпионат мира 2022 года.
Экс-капитан сборной России объяснил, почему сборная России не сыграла с Мальтой в два форварда
  • © РФС

«С Мальтой можно сыграть и в два нападающих, и в три. Но мы располагаем очень большой линией атакующей полузащиты. Головина и Миранчука можно назвать полунападающими. У нас много таких футболистов. Многие спрашивали: почему бы не выпустить вместе Дзюбу и Соболева? Но тогда мы бы сбились на однотипную игру. Они бы друг другу мешались, потому что оба схожи с точки зрения габаритов. И игра сборной упиралась бы в длинные передачи», — сказал Мостовой в интервью RT.

Ранее Мостовой поделился мнением по поводу натурализации иностранных игроков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить