Мостовой — о натурализации Фернандеса: давайте тогда всем бразильцам дадим гражданство

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением по поводу натурализации иностранных игроков.
Мостовой — о натурализации Фернандеса: давайте тогда всем бразильцам дадим гражданство
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Тогда можно сказать, что у нас и с правыми защитниками проблема, если бы не Марио Фернандес. Хорошо, что он согласился и получил паспорт. Хотя это тоже не совсем верный путь. Давайте тогда всем бразильцам дадим гражданство. Я то же самое говорил, когда его получал Ари. Кричим, что у нас нет молодёжи, не даём ей дорогу и тут же делаем паспорт Ари. В стране с населением 150 млн человек мы натурализовываем игроков. Неужели у нас не умеют играть в футбол?» — сказал Мостовой в интервью RT.

Ранее экс-капитан сборной России объяснил ошибки Вячеслава Караваева в матче с Мальтой.

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