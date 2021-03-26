Мостовой — о натурализации Фернандеса: давайте тогда всем бразильцам дадим гражданство

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением по поводу натурализации иностранных игроков.

«Тогда можно сказать, что у нас и с правыми защитниками проблема, если бы не Марио Фернандес. Хорошо, что он согласился и получил паспорт. Хотя это тоже не совсем верный путь. Давайте тогда всем бразильцам дадим гражданство. Я то же самое говорил, когда его получал Ари. Кричим, что у нас нет молодёжи, не даём ей дорогу и тут же делаем паспорт Ари. В стране с населением 150 млн человек мы натурализовываем игроков. Неужели у нас не умеют играть в футбол?» — сказал Мостовой в интервью RT.

Ранее экс-капитан сборной России объяснил ошибки Вячеслава Караваева в матче с Мальтой.