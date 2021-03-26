Экс-капитан сборной России объяснил ошибки Караваева в матче с Мальтой

Бывший полузащитник и капитан сборной России по футболу Александр Мостовой высказался об игре защитника Вячеслава Караваева в матче с Мальтой на старте отбора на чемпионат мира 2022 года.

«Да, Караваев совершил две или три оплошности, потому что играл не на своей позиции, несмотря на то что является правоногим футболистом. Левая нога не совсем его. В голевом эпизоде его легко обыграли за счёт того, что он не имеет соответствующих навыков. Другое дело, что, если возвращаться к Черчесову, мы знаем, что он редко бросает в огонь новичков. Поэтому отдал предпочтение Караваеву, который и в «Зените» играет, и в сборной не дебютант, а не Самошникову, о котором мы мало что знаем как о футболисте. Почему не поставить Юрия Жиркова? С Мальтой и я бы слева сыграл, тем более Жирков, который регулярно выходит в «Зените» и становится лучшим», — сказал Мостовой в интервью RT.

Ранее Мостовой выразил мнение, что счёт в игре с Мальтой был непринципиален.