Экс-капитан сборной России объяснил ошибки Караваева в матче с Мальтой
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«Да, Караваев совершил две или три оплошности, потому что играл не на своей позиции, несмотря на то что является правоногим футболистом. Левая нога не совсем его. В голевом эпизоде его легко обыграли за счёт того, что он не имеет соответствующих навыков. Другое дело, что, если возвращаться к Черчесову, мы знаем, что он редко бросает в огонь новичков. Поэтому отдал предпочтение Караваеву, который и в «Зените» играет, и в сборной не дебютант, а не Самошникову, о котором мы мало что знаем как о футболисте. Почему не поставить Юрия Жиркова? С Мальтой и я бы слева сыграл, тем более Жирков, который регулярно выходит в «Зените» и становится лучшим», — сказал Мостовой в интервью RT.
Ранее Мостовой выразил мнение, что счёт в игре с Мальтой был непринципиален.