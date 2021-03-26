Мостовой об игре с Мальтой: счёт был непринципиален

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу национальной команды над Мальтой на старте отбора на чемпионат мира 2022 года.

«Начну с того, что ещё перед матчем я сказал, что мы должны выиграть 2:0 или 3:0. Эту встречу не стоит рассматривать как репетицию. Мальту необходимо побеждать, а потом уже смотреть, что нас ждёт впереди. А там более сильные команды. Нынешнего соперника стоит похвалить за то, что он так хорошо протестировал россиян», — сказал Мостовой в интервью RT.

По его словам, при счёте 2:1 ему даже стало немного не по себе и казалось, что против России играет совсем другая сборная, в то время как подопечные Станислава Черчесова немного растерялись.

«И если бы не вратарь соперника, который ещё не научился нормально играть в футбол, то всё могло бы завершиться по-другому. Если же говорить в целом, то счёт был непринципиален. Все об этом забудут. Уже на следующий день разговоры шли о победе Словении над Хорватией», — добавил Мостовой.

Ранее боец MMA Магомед Бибулатов выразил уверенность, что в дальнейшем сборная России покажет себя лучше, чем в матче с Мальтой.