Москвина: до выступления в произвольной программе преимущество имели Бойкова и Козловский

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала результаты российских фигуристов в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме.

«Вплоть до выступления в произвольной программе преимущество на прогонах и репетициях, причём огромное, имели Саша с Димой. Я же не могла им сказать: «Ребята, думать о золоте вам рано, давайте вы возьмёте какую-нибудь другую медаль». Сложилось так, что они выиграли. Бойкова и Козловский прокатали свою программу с ошибками, а судьи сейчас стали очень строго относиться к подобным вещам», — сказала Москвина RT.

Ученики Москвиной российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золотые медали, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзу.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов удивлены своей победой на чемпионате мира.