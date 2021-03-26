Гербольдт объяснила успех Москвиной, чьи ученики взяли золото и бронзу ЧМ

Российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала результаты российских пар на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме.

«Очень понравились обе пары Тамары Москвиной. Она человек с большим опытом, умеет подготавливать к нужным стартам. Тамара Николаевна мастер создавать внутри группы конкуренцию, которая подстёгивает друг друга», — приводит слова Гербольдт «Известия».

По мнению фигуристки, Москвина взяла пару Мишина — Галлямов для конкуренции.

«Тамара Москвина как никто умеет работать, когда есть две пары, и пара Мишина — Галлямов тоже показывает плоды этого соперничества и её опыта. На мой взгляд, они на максимальном пике своей формы» — добавила она.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золотые медали. Их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзу. Серебро получили Вэньцзин Суй и Хань Цун из Китая.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов удивлены своей победой на чемпионате мира.