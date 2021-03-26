Россия обеспечила себе максимальную квоту в парном катании на ОИ-2022
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золотые медали. Их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзу.
Таким образом, сумма мест двух сильнейших дуэтов оказалась меньше 13, а это означает, что сборная России сможет выставить три спортивные пары на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов удивлены своей победой на чемпионате мира.