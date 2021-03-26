Россия обеспечила себе максимальную квоту в парном катании на ОИ-2022

Российские фигуристы обеспечили себе максимальную квоту в парном катании на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золотые медали. Их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзу.

Таким образом, сумма мест двух сильнейших дуэтов оказалась меньше 13, а это означает, что сборная России сможет выставить три спортивные пары на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов удивлены своей победой на чемпионате мира.