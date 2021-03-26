Россия обеспечила себе максимальную квоту в парном катании на ОИ-2022

Короткая ссылка
Российские фигуристы обеспечили себе максимальную квоту в парном катании на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Россия обеспечила себе максимальную квоту в парном катании на ОИ-2022
  • © REUTERS/Anders Wiklund

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золотые медали. Их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзу.

Таким образом, сумма мест двух сильнейших дуэтов оказалась меньше 13, а это означает, что сборная России сможет выставить три спортивные пары на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов удивлены своей победой на чемпионате мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить