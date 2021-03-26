Тарасова прокомментировала завоевание российскими парами золота и бронзы ЧМ

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты российских фигуристов в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.
Тарасова прокомментировала завоевание российскими парами золота и бронзы ЧМ
  • © REUTERS/Anders Wiklund

«Поздравляю Тамару Николаевну и всю её команду! Настя, Саша, Сашенька, Дима — молодцы! Женя, Вова — работать дальше! Спасибо! Ура!» — написала Тарасова в Instagram.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золотые медали. Их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзу. Серебро получили Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов удивлены своей победой на чемпионате мира.

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