Тарасова прокомментировала завоевание российскими парами золота и бронзы ЧМ
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«Поздравляю Тамару Николаевну и всю её команду! Настя, Саша, Сашенька, Дима — молодцы! Женя, Вова — работать дальше! Спасибо! Ура!» — написала Тарасова в Instagram.
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золотые медали. Их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзу. Серебро получили Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая.
Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов удивлены своей победой на чемпионате мира.