В Госдуму внесён законопроект о регулировании деятельности спортивных агентов

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В Государственную думу внесён законопроект для регулирования деятельности спортивных агентов.
В Госдуму внесён законопроект о регулировании деятельности спортивных агентов
  • РИА Новости

«Рынок агентов должен стать более прозрачным. Введение ответственности за работу без аккредитации не оставит выбора тем, кто работает, не соблюдая требования закона», — сказал председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин.

Сообщается, что принятие законопроекта поможет усилить контроль за деятельностью спортивных агентов, повысить качество их услуг, а также обеспечить соблюдение интересов спортсменов и тренеров.

После принятия закона будет предусмотрена административная ответственность за трудоустройство спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы спортивными агентами без аккредитации.

Авторами законопроекта стали Борис Пайкин и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Ранее сообщалось, что Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея в связи с тем, что является депутатом Государственной думы России.

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