В Госдуму внесён законопроект о регулировании деятельности спортивных агентов

В Государственную думу внесён законопроект для регулирования деятельности спортивных агентов.

«Рынок агентов должен стать более прозрачным. Введение ответственности за работу без аккредитации не оставит выбора тем, кто работает, не соблюдая требования закона», — сказал председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин.

Сообщается, что принятие законопроекта поможет усилить контроль за деятельностью спортивных агентов, повысить качество их услуг, а также обеспечить соблюдение интересов спортсменов и тренеров.

После принятия закона будет предусмотрена административная ответственность за трудоустройство спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы спортивными агентами без аккредитации.

Авторами законопроекта стали Борис Пайкин и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Ранее сообщалось, что Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея в связи с тем, что является депутатом Государственной думы России.