Олич: я хочу, чтобы ЦСКА был на самом верху не только в России, а и в Европе

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Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился своими эмоциями от возвращения в московский клуб.
Олич: я хочу, чтобы ЦСКА был на самом верху не только в России, а и в Европе
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«Я очень рад, что приехал сюда. Самое главное, чтобы вернулся тот ЦСКА, которого болельщики ждут. Конечно, я хочу, чтобы команда была на самом верху не только в России, а и в Европе. Очень много людей, которые работали при мне, всё ещё в клубе. Было приятно их увидеть. Из футболистов, кто остался с моего времени, — Игорь Акинфеев. Он был молодым голкипером, а сегодня опытный игрок.  Увидел братьев Березуцких, которые, как и я, начали тренерскую карьеру. Они знают команду намного лучше меня. Это важный момент для меня, чтобы они сказали своё мнение. Важно, чтобы был контракт и я мог получать информацию», — сказал Олич в интервью клубной пресс-службе.

41-летний хорватский специалист выступал в ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. На должности наставника команды он сменил Виктора Гончаренко.

Ранее Олич официально покинул тренерский штаб сборной Хорватии.

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