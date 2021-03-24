Туктамышева сделала тройной аксель на тренировке перед короткой программой на ЧМ, Трусова упала

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Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева успешно исполнила аксель в три оборота на тренировке перед короткой программой на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.
Туктамышева сделала тройной аксель на тренировке перед короткой программой на ЧМ, Трусова упала
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Туктамышева чисто исполнила тройной аксель под музыку своей программы, тогда как Александра Трусова в прогоне своей программы упала при выполнении данного элемента.

Тройной аксель является самым сложным элементом короткой программы, поскольку прыжки в четыре оборота разрешены девушкам только в произвольных прокатах.

Короткую программу спортсменки представят 24 марта, а произвольную — 26 марта.

Ранее сообщалось, что Туктамышева рассказала об атмосфере на чемпионате мира в Стокгольме.

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