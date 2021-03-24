Туктамышева: надеюсь, что стены, в которых я уже выигрывала чемпионат Европы, помогут мне

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Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала об атмосфере на дебютном для неё чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.
Туктамышева: надеюсь, что стены, в которых я уже выигрывала чемпионат Европы, помогут мне
  • © Andrew Chin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«С чемпионата Европы — 2015 здесь ничего не изменилось, если не считать условий, в которых мы находимся. Мне тут приятно находиться, знакомые стены. Непривычно приезжать на крупное международное соревнование на каток, где ты уже каталась. Но я надеюсь, что стены, в которых я уже выигрывала чемпионат Европы, помогут мне и я уверенно откатаю», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Короткую программу спортсменки представят 24 марта, а произвольную — 26 марта.

Ранее Щербакова высказала мнение, что без зрителей на ЧМ не будет такого сильного ощущения важности турнира.

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