Туктамышева: надеюсь, что стены, в которых я уже выигрывала чемпионат Европы, помогут мне
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«С чемпионата Европы — 2015 здесь ничего не изменилось, если не считать условий, в которых мы находимся. Мне тут приятно находиться, знакомые стены. Непривычно приезжать на крупное международное соревнование на каток, где ты уже каталась. Но я надеюсь, что стены, в которых я уже выигрывала чемпионат Европы, помогут мне и я уверенно откатаю», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
Короткую программу спортсменки представят 24 марта, а произвольную — 26 марта.
Ранее Щербакова высказала мнение, что без зрителей на ЧМ не будет такого сильного ощущения важности турнира.