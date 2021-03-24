Щербакова считает, что без зрителей на ЧМ не будет такого сильного ощущения важности турнира

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Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала об атмосфере на дебютном для неё чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
Щербакова считает, что без зрителей на ЧМ не будет такого сильного ощущения важности турнира
  • globallookpress.com

«Я понимаю, что это мой первый чемпионат мира, это самый важный старт из всех, что у меня были. Но здесь немного другая атмосфера, необычные правила, поэтому это по-особенному воспринимается, здесь всё не связано с другими соревнованиями, нет зрителей. Думаю, от этого не будет такой сильной поддержки и такого сильного ощущения важности турнира. Обычно на международных стартах чувствуется масштабность — зрители придают энергии. Здесь этого не будет. Пока всё это в новинку», — приводит слова Щербаковой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Она отметила, что ей не мешают меры, введённые организаторами турнира для недопущения случаев заболевания коронавирусом.

«Просто надо везде быть аккуратной, нужно везде с собой носить маску, всё заполнять», — добавила фигуристка.

Короткую программу спортсменки представят 24 марта, а произвольную — 26 марта.

Ранее Туктамышева поделилась ожиданиями от старта мирового первенства 2021 года в Стокгольме.

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