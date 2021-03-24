Туктамышева: с тройными акселями рабочий вариант есть

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Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась ожиданиями от старта мирового первенства 2021 года в Стокгольме.
Туктамышева: с тройными акселями рабочий вариант есть
  • РИА Новости

«Я в предвкушении. Мы довольно долго уже находимся в Швеции, поэтому я уже хочу начать этот чемпионат и посмотреть, каким будет это начало. С тройными акселями рабочий вариант есть. Мне кажется, на 100% я в себе никогда не буду уверена, но надеюсь, что всё будет в порядке. По крайней мере тело готово ко всему, осталось настроить голову», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Короткую программу спортсменки представят 24 марта, а произвольную — 26 марта.

Ранее Щербакова рассказала, на какой риск готова пойти на чемпионате мира по фигурному катанию.

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