Щербакова рассказала, на какой риск готова пойти на чемпионате мира по фигурному катанию

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, на какой риск она готова пойти в своих выступлениях на чемпионате мира 2021 года в шведском Стокгольме.

«Я всегда на тренировках эмоциональная — как в лучшую, так и в худшую сторону. За одну тренировку это часто меняется, я могу десять раз обрадоваться или расстроиться из-за любого прыжка. Я для себя решила, что каждый раз буду стараться сделать максимум возможного, чтобы потом не жалеть о том, что что-то не попробовала или что-то не получилось», — приводит слова Щербаковой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Она отметила, что готова рисковать во время выступления.

«Не знаю, буду ли рисковать на чемпионате мира, после короткой программы будет день на обдумывание. Будем решать и отталкиваться от моей формы. Какой-то риск будет, но это не будет то, что я совсем не выкатываю. Это всё равно должен быть рабочий вариант», — добавила фигуристка.

Короткую программу спортсменки представят 24 марта, а произвольную — 26 марта.

Ранее Щербакова рассказала, что ещё не знает, какие прыжки будет исполнять в произвольной программе на ЧМ.