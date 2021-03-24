Василевский назван третьей звездой игрового дня НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский был признан третьей звездой завершившегося игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В матче с «Даллас Старз» Василевский отразил 16 из 17 бросков и сумел продлить свою серию победных игр до 12 матчей, что является новым клубным рекордом.

Первой звездой дня стал вратарь «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сарос, отразивший 31 бросок и оформивший шатаут в матче с «Детройт Ред Уингз».

Второй звездой дня признан форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший три (1 + 2) очка в матче с «Аризона Койотс».

Ранее сообщалось, что НХЛ расследует судейский скандал на матче «Нэшвилл» — «Детройт».