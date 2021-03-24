НХЛ расследует судейский скандал на матче «Нэшвилл» — «Детройт»

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) проведёт расследование действий арбитров матча регулярного чемпионата между «Нэшвилл Предаторз» и «Детройт Ред Уингз».
НХЛ расследует судейский скандал на матче «Нэшвилл» — «Детройт»
  • Reuters
  • © Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports

На 25-й минуте встречи, прошедшей в Нэшвилле и завершившейся победой хозяев льда со счётом 2:0, главные арбитры Келли Сазерлэнд и Тим Пил зафиксировали нарушение со стороны форварда «Предаторз» Виктора Арвидссона и отправили шведского нападающего в бокс для штрафников.

Через несколько минут в официальную трансляцию матча попала реплика одного из судей, сказавшего: «Там особо ничего не было, но я хотел пораньше дать «Нэшвиллу» это удаление».

Как сообщает Sportsnet, директор НХЛ по хоккейным операциям Колин Кэмпбелл отказался комментировать произошедшее, отметив что лига расследует данный инцидент.

Ранее сообщалось, что шайба Ничушкина не спасла «Колорадо» от проигрыша «Аризоне» в НХЛ.

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