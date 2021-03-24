Шайба Ничушкина не спасла «Колорадо» от проигрыша «Аризоне» в НХЛ
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Встреча, прошедшая в Глендейле, завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев льда.
В составе «Колорадо», не сумевшего продлить семиматчевую победную серию, забили Грабриэль Ландеског, Микко Рантанен, Натан Маккинон и Валерий Ничушкин, набравший очки в третьем матче подряд.
Победу «Аризоне» принесли шайбы Джейкоба Чикрана, Алекса Голигоски, Лоусона Круза, Фила Кессела и Конора Гарланда, реализовавшего победный буллит в послематчевой серии. Голкипер Иван Просветов провёл всю игру в запасе, а Илья Любушкин очков не набрал.
В других матчах игрового дня «Чикаго Блэкхоукс» взял верх над «Флорида Пантерз» (3:2), а «Нэшвилл Предаторз» победил «Детройт Ред Уингз» (2:0).
Ранее сообщалось, что «Тампа» продлила победную серию в НХЛ, обыграв «Даллас».