Шайба Ничушкина не спасла «Колорадо» от проигрыша «Аризоне» в НХЛ

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«Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Ничушкина не спасла «Колорадо» от проигрыша «Аризоне» в НХЛ
  • Reuters
  • © Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Глендейле, завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев льда.

В составе «Колорадо», не сумевшего продлить семиматчевую победную серию, забили Грабриэль Ландеског, Микко Рантанен, Натан Маккинон и Валерий Ничушкин, набравший очки в третьем матче подряд.

Победу «Аризоне» принесли шайбы Джейкоба Чикрана, Алекса Голигоски, Лоусона Круза, Фила Кессела и Конора Гарланда, реализовавшего победный буллит в послематчевой серии. Голкипер Иван Просветов провёл всю игру в запасе, а Илья Любушкин очков не набрал.

В других матчах игрового дня «Чикаго Блэкхоукс» взял верх над «Флорида Пантерз» (3:2), а «Нэшвилл Предаторз» победил «Детройт Ред Уингз» (2:0).

Ранее сообщалось, что «Тампа» продлила победную серию в НХЛ, обыграв «Даллас».

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