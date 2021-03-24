«Тампа» продлила победную серию в НХЛ, обыграв «Даллас»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» продлила победную серию в НХЛ, обыграв «Даллас»
  • Reuters
  • © Jerome Miron-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Тампе», ставшую для команды пятой подряд в лиге, принесли шайбы Стивена Стэмкоса и Янни Гурда. Голкипер Андрей Василевский отразил 16 из 17 бросков по своим воротам. Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями.

В составе «Далласа» забил Роопе Хинц. Голкипер Антон Худобин совершил 24 сейва. Денис Гурьянов очков не набрал.

В другом матче игрового дня «Филадельфия Флайерз» потерпел поражение от «Нью-Джерси Девилз» (3:4). Иван Проворов записал в свой актив результативную передачу, а Дмитрий Куликов и Михаил Мальцев очков не набрали.

Ранее сообщалось, что Сорокин установил рекорд по длительности победной серии для российских вратарей — новичков НХЛ.

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