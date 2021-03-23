Сорокин установил рекорд по длительности победной серии для российских вратарей-новичков НХЛ

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин установил рекордное достижение для российских голкиперов, которые проводят свой первый сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Победа над «Филадельфией Флайерс» (2:1 ОТ) стала для Сорокина восьмой кряду, что является рекордом для российских вратарей-новичков. В прошлом сезоне у Ильи Самсонова («Вашингтон Кэпиталз») и Игоря Шестеркина («Нью-Йорк Рейнджерс») в активе было по семь побед.

Рекорд по длительности победной серии среди вратарей-новичков принадлежит Россу Бруксу, который в сезоне-1973/74 одержал 12 побед кряду, выступая за «Бостон Брюинз».

Сорокин по ходу своей серии оформил два шатаута, пропуская в среднем по 1,35 шайбы за игру и отражая 94,4% бросков.

Ранее сообщалось, что «Айлендерс» обыграл «Филадельфию» в НХЛ, а Сорокин отразил 36 бросков.