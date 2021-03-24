Василевский побил рекорд «Тампы» по продолжительности серии побед в НХЛ

Короткая ссылка
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил новый клубный рекорд по продолжительности серии побед в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Василевский побил рекорд «Тампы» по продолжительности серии побед в НХЛ
  • Reuters
  • © Jerome Miron-USA TODAY Sports

Благодаря 16 сейвам Василевского «Тампа» на выезде обыграла «Даллас Старз» со счётом 2:1, таким образом, российский голкипер сумел продлить свою серию победных игр до 12 матчей, что является новым клубным рекордом.

Предыдущее достижение — 11 побед подряд — было установлено канадцем Луи Доминге.

Рекордсменами НХЛ по продолжительности победной серии являются Тини Томпсон, Том Баррассо, Йонас Хиллер и Сергей Бобровский, на счету которых по 14 побед подряд.

Ранее сообщалось, что Василевский стал третьим вратарём в истории НХЛ, одержавшим 20 побед как минимум в 24 матчах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить