Василевский побил рекорд «Тампы» по продолжительности серии побед в НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил новый клубный рекорд по продолжительности серии побед в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Благодаря 16 сейвам Василевского «Тампа» на выезде обыграла «Даллас Старз» со счётом 2:1, таким образом, российский голкипер сумел продлить свою серию победных игр до 12 матчей, что является новым клубным рекордом.

Предыдущее достижение — 11 побед подряд — было установлено канадцем Луи Доминге.

Рекордсменами НХЛ по продолжительности победной серии являются Тини Томпсон, Том Баррассо, Йонас Хиллер и Сергей Бобровский, на счету которых по 14 побед подряд.

Ранее сообщалось, что Василевский стал третьим вратарём в истории НХЛ, одержавшим 20 побед как минимум в 24 матчах.