Василевский стал третьим вратарём в истории НХЛ, одержавшим 20 побед как минимум в 24 матчах

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Российскому вратарю «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому покорилось знаменательное достижение.
Василевский стал третьим вратарём в истории НХЛ, одержавшим 20 побед как минимум в 24 матчах
  • Reuters

Благодаря тому, что его команда обыграла «Чикаго Блэкхоукс» (4:1), россиянин довёл количество своих побед до 20 в 24 матчах сезона. Он вышел по этому показателю на второе место в НХЛ, сравнявшись с Эндрю Хэммондом («Оттава Сенаторз», сезон-2014/2015).

Рекордсменом по данному показателю является вратарь «Бостон Брюинз» Тини Томпсон. Для 20 побед ему хватило 23 матчей в сезоне-1929/30.

Ранее передача Сергачёва и 30 сейвов Василевского помогли «Тампе» победить «Чикаго» в НХЛ.

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