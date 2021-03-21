Василевский стал третьим вратарём в истории НХЛ, одержавшим 20 побед как минимум в 24 матчах

Российскому вратарю «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому покорилось знаменательное достижение.

Благодаря тому, что его команда обыграла «Чикаго Блэкхоукс» (4:1), россиянин довёл количество своих побед до 20 в 24 матчах сезона. Он вышел по этому показателю на второе место в НХЛ, сравнявшись с Эндрю Хэммондом («Оттава Сенаторз», сезон-2014/2015).

Рекордсменом по данному показателю является вратарь «Бостон Брюинз» Тини Томпсон. Для 20 побед ему хватило 23 матчей в сезоне-1929/30.

Ранее передача Сергачёва и 30 сейвов Василевского помогли «Тампе» победить «Чикаго» в НХЛ.