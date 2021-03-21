Передача Сергачёва и 30 сейвов Василевского помогли «Тампе» победить «Чикаго» в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Тампе» принесли шайбы Брейдена Пойнта, Энтони Чирелли, Янни Гурда и Стивена Стэмкоса. Михаил Сергачёв записал в свой актив результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил 30 и 31 броска по своим воротам и был признан первой матча, а также повторил клубный рекорд по продолжительности победной серии среди вратарей — 11 матчей подряд — сравнявшись по этому показателю с ныне выступающим за «Калгари Флеймз» Луи Доминге.

«Чикаго» ответил шайбой Алекса Дебринкэта. Никита Задоров не отметился результативными действиями.

В другом матче игрового дня «Флорида Пантерз» на своём льду победил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что шайба Ничушкина помогла «Колорадо» разгромить «Миннесоту» в матче НХЛ.