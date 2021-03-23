Воронов сравнил «пузырь» на ЧМ с комфортной тюрьмой

Бывший российский фигурист, а ныне тренер Сергей Воронов рассказал, что для него наиболее некомфортно при пребывании в «пузыре».

«Пузырь» — это такая комфортная тюрьма, скажем так. Я же человек, который не любит сидеть в четырёх стенах, поэтому любое ограничение в этом отношении для меня некомфортно. Когда я оказался в подобной ситуации впервые, всё страшно напрягало. Приезжаешь, у тебя берут тест — и целые сутки ты не выходишь из номера. Три раза в день приносят еду, питьё, но в комнате никто не убирается, не имеет права даже войти. Ни тренер, ни персонал — никто.

В этом плане разделение на «чистую» и «грязную» зоны очень строго соблюдается. Понятно, что все неудобства носят прежде всего психологический характер: на дворе XXI век, границы открыты, люди постоянно путешествуют, перелететь из России в Америку не составляет никакого труда. Заплатил и полетел. А сейчас, получается, всех насильственно поставили в какие-то абсолютно новые условия. Какой-то железный занавес», — сказал Воронов RT.

Ранее Воронов ответил на вопрос, бывает ли ему страшно смотреть на Тарасову и Морозова со стороны.