Воронов ответил на вопрос, бывает ли ему страшно смотреть на Тарасову и Морозова со стороны

Бывший российский фигурист, а ныне тренер Сергей Воронов рассказал, бывает ли ему страшно смотреть на Тарасову и Морозова со стороны.

«Слово «страшно» здесь, наверное, неуместно. Я пока продолжаю впитывать всё, что говорит о парном катании Максим: про тодесы, про выбросы, про подкруты. И конечно, стараюсь, сопоставлять эту информацию с тем, что вижу сам. Когда вижу, например, как ребята делают перевёртыш», — сказал Воронов RT.

Тренер объяснил что такое «перевёртыш».

«Это фирменная поддержка Жени и Володи. То, как они её называют, меня до сих пор смешит, хотя это на самом деле довольно-таки непростой элемент. Поэтому если вижу, что Вова лезет на зубцы, а с ним это иногда случается, то сразу понимаю, какая может произойти ошибка», — добавил он.

Ранее Воронов объяснил разницу между московской и петербургской школами парного катания.