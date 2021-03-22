Стартовал второй этап Всероссийского фестиваля «Футбол в школе»

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В рамках старта второго этапа Всероссийского фестиваля «Футбол в школе» в московской школе №2109 прошла встреча учащихся с экс-футболистом сборной России Дмитрием Сычёвым и полузащитницей национальной команды страны Надеждой Смирновой.
Стартовал второй этап Всероссийского фестиваля «Футбол в школе»
  • globallookpress.com

Учащиеся приняли участие в круговой тренировке с несколькими упражнениями, после чего разделились на команды и провели несколько матчей бок о бок с профессиональными футболистами. 

В завершение встречи Дмитрий Сычёв и Надежда Смирнова пообщались со школьниками, раздали автографы и сфотографировались с участниками фестиваля.

Следующая встреча в  подобном формате пройдёт 26 марта в МОБУ СОШ №100 города Сочи, накануне отборочного матча ЧМ-2022 Россия — Словения. С детьми встретятся Динияр Билялетдинов, Дмитрий Аленичев, Александр Самедов и Дмитрий Сычёв.

Ранее ЭСК РФС признала ошибочным решение отменить гол «Ростова» в матче с «Химками».

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