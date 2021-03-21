ЭСК РФС признала ошибочным решение отменить гол «Ростова» в матче с «Химками»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) разобрала спорные эпизоды матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Химками» и «Ростовом».

Как отмечается в заявлении, опубликованном пресс-службой РФС, судья верно назначил пенальти в ворота «Ростова» на 48-й минуте, так как защитник гостей инициировал контакт ногой с нападающим «Химок», из-за чего и упал игрок подмосковной команды.

При этом ЭСК РФС посчитала, что арбитр принял неверное решение, отменив гол «Ростова» на 71-й минуте игры.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ростова» Али Соу не влиял на технические действия защитника «Химок» Егора Данилкина, умышленно игравшего в мяч и не совершавшего при этом спасения ворот. Получение мяча от соперника в результате неудачно выполненного им умышленного игрового действия не является преимуществом, поэтому гол «Ростова» должен был быть засчитан вне зависимости от позиции атакующего игрока в момент выполнения передачи партнёром», — говорится в сообщении.

Кроме того, ЭСК РФС назвала правильным решение не назначить пенальти в ворота «Химок» на 75-й минуте. По мнению комиссии, если контакт и был в эпизоде, то был максимально незначительным и не мог повлиять на падение форварда «Ростова» Дмитрия Полоза.

Главным арбитром встречи был Сергей Лапочкин. В итоге матч завершился победой «Химок» со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что РФС отстранил арбитра VAR, работавшего на матче «Химки» — «Ростов».