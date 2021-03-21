РФС отстранил арбитра VAR, работавшего на матче «Химки» — «Ростов»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц сообщил об отстранении на две игры арбитра Ивана Сиденкова, который отвечал за VAR в матче «Химки» — «Ростов» 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Судьи, работавшие с VAR, ошиблись. Семь членов экспертно-судейской комиссии против одного. Дело в том, что Сиденков довольно неплохо себя проявил как рефери в поле. Это был его первый опыт работы c VAR, и, конечно, не хотелось бы ломать ему карьеру. Пусть это для него станет уроком», — приводит слова Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

На 73-й минуте встречи форвард «Ростова» Али Соу забил мяч в ворота «Химок», однако гол был отменён, поскольку арбитры VAR усмотрели у Соу положение вне игры. Главным арбитром встречи был Сергей Лапочкин. В итоге матч завершился победой «Химок» со счётом 1:0.

Ранее появилась информация, что «Краснодар» обратился в ЭСК РФС по поводу третьего гола «Динамо».