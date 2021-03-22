Щербакова планирует исполнить один четверной прыжок на ЧМ в Стокгольме

Короткая ссылка
Стало известно, какой контент заявили российские фигуристки на чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме.
Щербакова планирует исполнить один четверной прыжок на ЧМ в Стокгольме
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Как сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев, российская фигуристка Анна Щербакова планирует исполнить в короткой программе двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер. В произвольной программе Щербакова исполнит свой единственный четверной прыжок на чемпионате мира — четверной флип.

Александра Трусова в короткой программе планирует исполнить двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп, а в произвольной — четверной лутц, четверной тулуп и каскад четверной тулуп — тройной тулуп.

Елизавета Туктамышева в короткой программе планирует исполнить тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. В произвольной — два тройных акселя: сольный и в каскаде.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта.

Ранее Железняков признался, что его не удивит занижение оценок российским фигуристкам на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить