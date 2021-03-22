Щербакова планирует исполнить один четверной прыжок на ЧМ в Стокгольме

Стало известно, какой контент заявили российские фигуристки на чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Как сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев, российская фигуристка Анна Щербакова планирует исполнить в короткой программе двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер. В произвольной программе Щербакова исполнит свой единственный четверной прыжок на чемпионате мира — четверной флип.

Александра Трусова в короткой программе планирует исполнить двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп, а в произвольной — четверной лутц, четверной тулуп и каскад четверной тулуп — тройной тулуп.

Елизавета Туктамышева в короткой программе планирует исполнить тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. В произвольной — два тройных акселя: сольный и в каскаде.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта.

Ранее Железняков признался, что его не удивит занижение оценок российским фигуристкам на ЧМ.