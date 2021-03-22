Железняков признался, что его не удивит занижение оценок российским фигуристкам на ЧМ

Алексей Железняков, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, высказал мнение о возможном занижении оценок российским фигуристам на чемпионате мира в Стокгольме.

«Как происходит всегда и везде — почти во всех странах судьи, в том числе и наши, российские, стараются на внутренних соревнованиях поставить немного побольше. Понятно, это повышает рейтинг спортсмена, конкурентоспособность на международной арене, делает задел на будущее. На «мире» судить будут строже, что можно понять. Многих засилье россиянок в женском одиночном катании и разница с остальными странами, мягко сказать, уже раздражают. И судьи будут стараться нашим спортсменкам поставить баллы поменьше. В отличие от российских арбитров. В том, что на международных стартах будут немного занижать эту историю, я уверен и не удивляюсь этому», — приводит слова Железнякова «Спорт-Экспресс».

Мировое первенство пройдёт в Стокгольме с 24 по 28 марта.

Ранее Железняков рассказал, благодаря чему россиянки могут занять весь подиум на ЧМ.