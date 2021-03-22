Железняков рассказал, благодаря чему россиянки могут занять весь подиум на ЧМ

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Алексей Железняков, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, высказал мнение о шансах российских фигуристок занять весь подиум в одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.

«Это всё очень растяжимо. Если девочки чисто откатают и Лиза Туктамышева сделает свой набор вместе с тройными акселями и всеми делами, то весь пьедестал будет у наших. Вполне может быть. Конечно, есть противоборствующие лагеря, та же Рика Кихира с серьёзным прыжковым контентом. Но она же и накосячить может», — приводит слова Железнякова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что для завоевания россиянок всего подиума необходимо показать весь свой потенциал, а также чтобы конкурентки допустили ошибки в своих прокатах.

«Я избегаю конкретных прогнозов и вообще перед стартами стараюсь затаиться, дабы не спугнуть госпожу Фортуну», — добавил специалист.

Мировое первенство пройдёт в Стокгольме с 24 по 28 марта. В женском одиночном катании Россию представят Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

Ранее сообщалось, что Железняков считает противостояние Щербаковой и Трусовой главной интригой ЧМ.

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