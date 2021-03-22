Железняков считает противостояние Щербаковой и Трусовой главной интригой ЧМ

Алексей Железняков, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, поделился ожиданиями от противостоянии Анны Щербаковой и Александры Трусовой на чемпионате мира с шведском Стокгольме.

«Это главная интрига, и ежу понятно. Саша — крутая квадистка у нас, грозный соперник, это отрицать нельзя. Всё решит сила характера и воля случая, удача. В силу своего 15-летнего опыта работы с фигуристами прогнозировать почти невозможно. Бывали случаи, когда человек вроде бы в гениальной форме, подготовлен, а происходит какой-то надлом — и всё сыплется», — приводит слова Железнякова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что на соревнованиях может произойти что угодно.

«Я, конечно, буду болеть за нашу спортсменку, Аню. Это нормально, она ребёнок из нашей команды. Но всякое в этой жизни случается. Они две самые сильные фигуристки, будет очень интересно», — добавил специалист.

Летом 2020 года Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

Мировое первенство пройдёт в Стокгольме с 24 по 28 марта. В женском одиночном катании Россию представят Щербакова, Трусова, перешедшая в академию Евгения Плющенко из группы Тутберидзе, и Елизавета Туктамышева.

Ранее тренер Виктория Волчкова сказала, кто из российских фигуристок заслуживает отдельного внимания и уважения.