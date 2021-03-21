Волчкова сказала, кто из российских фигуристок заслуживает отдельного внимания и уважения

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Тренер Виктория Волчкова ответила на вопрос, за кем из российских фигуристок ей наиболее интересно будет смотреть, а также рассказала, кто из них заслуживает от неё отдельного уважения.
Волчкова сказала, кто из российских фигуристок заслуживает отдельного внимания и уважения
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Каждая из них интересна, не хочу никого выделять. Хотя Лиза Туктамышева заслуживает отдельного внимания и отдельного уважения. Между ней и теми, кто выступает сейчас, уже, наверное, не одно, а два поколения спортсменок», — сказала Волчкова в интервью RT.

Она отметила, что по этой причине ей очень хочется, чтобы на ЧМ Туктамышева смогла показать свой максимум.

«Мне очень симпатична и Щербакова. Трусову я знаю меньше, а вот с Аней мы много раз вместе ездили на соревнования. Вместе были на юношеском олимпийском фестивале в Сараеве, где у меня катался Илья Яблоков. При всей своей жёсткости на льду в жизни Аня очень доброжелательный, интеллигентный и мягкий человек. Такие же её родители — с ними всегда приятно общаться», — добавила Волчкова.

Ранее Волчкова призналась, за стажировку у каких тренеров готова заплатить из собственного кармана.

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