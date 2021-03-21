Волчкова призналась, за стажировку у каких тренеров готова заплатить из собственного кармана

Короткая ссылка
Тренер Виктория Волчкова призналась, что готова была бы заплатить за стажировку у таких отечественных тренеров, как Этери Тутберидзе и Алексей Мишин.
Волчкова призналась, за стажировку у каких тренеров готова заплатить из собственного кармана
  • РИА Новости

«Конечно, я была бы готова заплатить за стажировку. Вообще я стараюсь, приезжая на какие-то старты, оказаться рядом с ведущими специалистами — с Этери Тутберидзе, с Алексеем Мишиным. Посмотреть, как они ведут себя, общаются с учениками. Мне абсолютно не зазорно обсудить тройной аксель с Артуром Гачинским, который прыгал его потрясающе технично, учиться каким-то вещам в плане постановок программ у Даниила Глейхенгауза. Я считаю, что это абсолютно нормально. Помогает тренеру развиваться», — сказала Волчкова RT.

Ранее Волчкова рассказала о наличии у Константиновой проблемы соревновательного характера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить