Волчкова призналась, за стажировку у каких тренеров готова заплатить из собственного кармана

Тренер Виктория Волчкова призналась, что готова была бы заплатить за стажировку у таких отечественных тренеров, как Этери Тутберидзе и Алексей Мишин.

«Конечно, я была бы готова заплатить за стажировку. Вообще я стараюсь, приезжая на какие-то старты, оказаться рядом с ведущими специалистами — с Этери Тутберидзе, с Алексеем Мишиным. Посмотреть, как они ведут себя, общаются с учениками. Мне абсолютно не зазорно обсудить тройной аксель с Артуром Гачинским, который прыгал его потрясающе технично, учиться каким-то вещам в плане постановок программ у Даниила Глейхенгауза. Я считаю, что это абсолютно нормально. Помогает тренеру развиваться», — сказала Волчкова RT.

Ранее Волчкова рассказала о наличии у Константиновой проблемы соревновательного характера.