Волчкова рассказала о наличии у Константиновой проблемы соревновательного характера

Тренер Виктория Волчкова рассказала о проблемах фигуристки Станиславы Константиновой.

«У Стаси есть некоторая проблема соревновательного характера. Стресс её немного тормозит, из-за этого она не может показать то, на что способна. Мы и с Александром Волковым об этом разговаривали, и с Валентиной Чеботарёвой. Мне интересно прощупать спортсменку в отношении стартов. Пусть даже первый блин выйдет комом, важно сделать это сейчас, чтобы понять, в каком ключе нам следует работать дальше. Для меня очень важно, чтобы у Константиновой не было огромного перерыва между выступлениями и пауза не длилась с декабря до сентября», — сказала Волчкова RT.

Ранее Волчкова поделилась мнением о возможном внедрении возрастного ценза в фигурном катании.