Волчкова поделилась мнением о возможном внедрении возрастного ценза в фигурном катании

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Бывшая фигуристка, а ныне тренер Виктория Волчкова, высказалась о возможном поднятии возрастного ценза в женском катании.
Волчкова поделилась мнением о возможном внедрении возрастного ценза в фигурном катании
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Вроде бы разговоры о возрасте ведутся не первый год, но, согласитесь, наши девчонки уже приучили весь мир к тому, что в женском катании идёт колоссальная борьба, на которую всем интересно смотреть. Как и на четверные прыжки. Допустим, возраст поднимут. Но не станет ли зрителям скучно? А с другой стороны, хочется максимально продлить фигуристкам их жизнь в спорте. Ведь та же Камила Валиева и Даша Усачёва совсем скоро почувствуют, что их начинают поджимать, так же, как они сами сейчас поджимают ту же Аню Щербакову. Их тоже коснётся эта участь. И получается такой замкнутый круг, когда не понимаешь, что правильно, что неправильно», — сказала Волчкова RT.

Ранее Волчкова заявила о желании дать Константиновой возможность продлить карьеру.

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