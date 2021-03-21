Волчкова: хочется дать Константиновой возможность продлить карьеру

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Тренер по фигурному катанию Виктория Волчкова поделилась ожиданиями от работы с фигуристкой Станиславой Константиновой.
Волчкова: хочется дать Константиновой возможность продлить карьеру
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Она взрослая, сложившаяся спортсменка и точно понимает, чего она хочет. Плюс Стася — очень интересный человек, личность. И потрясающе красиво катается. Когда фигурист способен так кататься, более молодые спортсмены могут очень многому научиться, даже просто наблюдая со стороны. А кроме того, мне хочется дать ей возможность продлить карьеру фигуристки. Чтобы ей не пришлось кусать локти, понимая, что до конца себя не реализовала», — сказала Волчкова RT.

Также тренер заявила, что намерена в первую очередь вернуть фигуристке уровень исполнения элементов и пока не задумывается о потенциальных результатах. 

«Я вообще сейчас не думаю о том, на какой уровень в плане результата мы сможем подняться. Прежде всего хотелось бы вернуть Константинову на тот уровень исполнения элементов, на котором она находилась в свои лучшие годы. А дальше, как говорится, время покажет. Если Стася окажется способна бороться за попадание в сборную на чемпионате России, это будет хороший шаг для неё самой», — добавила Волчкова.

Лучшим результатом в карьере Константиновой было серебро этапа Гран-при в Финляндии в 2018 году и бронза Универсиады-2019.

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