Васильев считает, что не только сам Латыпов, но и вся сборная России рада сегодняшней медали

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал завоевание Эдуардом Латыповым серебра в гонке с общим стартом на 15 км на заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Васильев считает, что не только сам Латыпов, но и вся сборная России рада сегодняшней медали
  • РИА Новости

«Латыпов сегодня закончил на мажорной ноте. Очень рад за наших спортсменов, потому что они больше всех пострадали. Они трудятся, стараются, тренируются, лишаются многого в своей жизни, но в итоге их тренируют таким образом, что, к сожалению, они выступают не очень хорошо. Думаю, не только сам Латыпов, но и все остальные ребята рады сегодняшней медали Эдуарда. Наши ребята и девчонки очень сильные, но их надо правильно тренировать, чтобы они были конкурентными всем остальным лидерам мирового биатлона», — приводит слова Васильева «Чемпионат».

Латыпов финишировал вторым в масс-старте, допустив два промаха на третьем огневом рубеже и в итоге уступив победителю гонки всего 8,9 секунды.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты завоевали семь медалей на Кубке мира сезона-2020/21.

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