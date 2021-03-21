Васильев считает, что не только сам Латыпов, но и вся сборная России рада сегодняшней медали
- РИА Новости
«Латыпов сегодня закончил на мажорной ноте. Очень рад за наших спортсменов, потому что они больше всех пострадали. Они трудятся, стараются, тренируются, лишаются многого в своей жизни, но в итоге их тренируют таким образом, что, к сожалению, они выступают не очень хорошо. Думаю, не только сам Латыпов, но и все остальные ребята рады сегодняшней медали Эдуарда. Наши ребята и девчонки очень сильные, но их надо правильно тренировать, чтобы они были конкурентными всем остальным лидерам мирового биатлона», — приводит слова Васильева «Чемпионат».
Латыпов финишировал вторым в масс-старте, допустив два промаха на третьем огневом рубеже и в итоге уступив победителю гонки всего 8,9 секунды.
Ранее сообщалось, что российские биатлонисты завоевали семь медалей на Кубке мира сезона-2020/21.