В Португалии вратарь забил мяч ударом через всё поле 

Голкипер «Варзима» Рикарду Нунеш отметился курьёзным голом в матче 22-го тура португальской футбольной Сегунды с «Мафру».

На 53-й минуте Рикарду Нунеш выбил мяч из пределов своей штрафной, который пролетел через всё поле и залетел за шиворот вратарю «Мафры».

Видео гола опубликовано в Twitter-аккаунте Canal 1.

«Варзим» одержал победу со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что «Севилья» ушла от поражения в матче испанской Примеры с «Вальядолидом» благодаря голу вратаря в компенсированное время.