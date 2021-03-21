В Португалии вратарь забил мяч ударом через всё поле
- © Антон Денисов
- РИА Новости
На 53-й минуте Рикарду Нунеш выбил мяч из пределов своей штрафной, который пролетел через всё поле и залетел за шиворот вратарю «Мафры».
Видео гола опубликовано в Twitter-аккаунте Canal 1.
«Варзим» одержал победу со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что «Севилья» ушла от поражения в матче испанской Примеры с «Вальядолидом» благодаря голу вратаря в компенсированное время.
Aproveita porque não vês disto todos os dias! 🤯 Ricardo Nunes marcou de 𝗕𝗔𝗟𝗜𝗭𝗔 𝗔 𝗕𝗔𝗟𝗜𝗭𝗔 pelo Varzim!#Canal11#FutebolEmPortuguêspic.twitter.com/95mPGophFL— Canal 11 (@Canal_11Oficial) March 20, 2021