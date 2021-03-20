СМИ: «Ротор» намерен предложить Сёмину возглавить команду

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Волгоградский футбольный клуб «Ротор» предложит возглавить команду бывшему наставнику московского «Локомотива» Юрию Сёмину.
СМИ: «Ротор» намерен предложить Сёмину возглавить команду
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат». Отмечается, что руководство клуба рассматривает подобный вариант развития событий, а само предложение 73-летнему специалисту может поступить в ближайшее время.

19 марта «Ротор» отправил в отставку Александра Хацкевича, который возглавлял команду с 2019 года.

После 23 туров Российской премьер-лиги «Ротор» имеет 18 очков и идёт на 13-м месте в турнирной таблице.

Ранее Хацкевич заявил, что не знал об увольнении с поста главного тренера «Ротора».

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