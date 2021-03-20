СМИ: «Ротор» намерен предложить Сёмину возглавить команду

Волгоградский футбольный клуб «Ротор» предложит возглавить команду бывшему наставнику московского «Локомотива» Юрию Сёмину.

Об этом сообщает «Чемпионат». Отмечается, что руководство клуба рассматривает подобный вариант развития событий, а само предложение 73-летнему специалисту может поступить в ближайшее время.

19 марта «Ротор» отправил в отставку Александра Хацкевича, который возглавлял команду с 2019 года.

После 23 туров Российской премьер-лиги «Ротор» имеет 18 очков и идёт на 13-м месте в турнирной таблице.

Ранее Хацкевич заявил, что не знал об увольнении с поста главного тренера «Ротора».