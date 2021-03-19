Хацкевич не знал об увольнении с поста главного тренера «Ротора»

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Главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал своё увольнение с поста главного тренера команды.
Хацкевич не знал об увольнении с поста главного тренера «Ротора»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Я даже не знаю об этом, нахожусь сейчас в Киеве. Первый раз от вас слышу, что я покидаю пост. Разговоров об увольнении не было», — приводит слова Хацкевича «Р-Спорт».

Александр Хацкевич работал в волгоградском клубе с 2019 года.

После 23 туров Российской премьер-лиги «Ротор» имеет 18 очков и идёт на 13-м месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Ротор» уволил Хацкевича с поста главного тренера.

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