Хацкевич не знал об увольнении с поста главного тренера «Ротора»
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
«Я даже не знаю об этом, нахожусь сейчас в Киеве. Первый раз от вас слышу, что я покидаю пост. Разговоров об увольнении не было», — приводит слова Хацкевича «Р-Спорт».
Александр Хацкевич работал в волгоградском клубе с 2019 года.
После 23 туров Российской премьер-лиги «Ротор» имеет 18 очков и идёт на 13-м месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что «Ротор» уволил Хацкевича с поста главного тренера.