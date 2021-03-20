Передача Нестерова помогла «Калгари» обыграть «Торонто» в матче НХЛ

«Калгари Флэймз» взял верх над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Торонто и завершилась в пользу гостей — 4:3.

В составе «Флэймз» отличились Мэттью Ткачук, Дерек Райан, Кристофер Танев и Марк Джордано. Хозяева ответили голами Джейсона Спеццы, Александра Керфута и Митчелла Марнера.

Российский защитник «Калгари» Никита Нестеров отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что буллит Владимира Тарасенко принёс «Сент-Луис Блюз» победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче НХЛ.