Передача Нестерова помогла «Калгари» обыграть «Торонто» в матче НХЛ
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Встреча прошла в Торонто и завершилась в пользу гостей — 4:3.
В составе «Флэймз» отличились Мэттью Ткачук, Дерек Райан, Кристофер Танев и Марк Джордано. Хозяева ответили голами Джейсона Спеццы, Александра Керфута и Митчелла Марнера.
Российский защитник «Калгари» Никита Нестеров отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что буллит Владимира Тарасенко принёс «Сент-Луис Блюз» победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче НХЛ.