Буллит Тарасенко принёс «Сент-Луису» победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ
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Встреча прошла в Сан-Хосе и завершилась в пользу гостей — 2:1.
В основное время в составе «Блюз» отличился Тайлер Бозак, а у хозяев голом отметился Райан Донато. В серии буллитов победную шайбу забросил российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.
Таким образом, «Сент-Луис» прервал свою серию из пяти поражений в НХЛ.
Ранее сообщалось, что дубль Александра Овечкина принёс «Вашингтон Кэпиталз» волевую победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в НХЛ.