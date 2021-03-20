Буллит Тарасенко принёс «Сент-Луису» победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» в серии буллитов обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Сан-Хосе и завершилась в пользу гостей — 2:1.

В основное время в составе «Блюз» отличился Тайлер Бозак, а у хозяев голом отметился Райан Донато. В серии буллитов победную шайбу забросил российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

Таким образом, «Сент-Луис» прервал свою серию из пяти поражений в НХЛ.

Ранее сообщалось, что дубль Александра Овечкина принёс «Вашингтон Кэпиталз» волевую победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в НХЛ.